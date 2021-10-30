Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Soner'de kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 8. dakikada ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı. 11. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 34. dakikada sol kanattan Çekiçi'nin ceza sahasına çevirdiği topu kontrol eden Cikalleshi'nin müsait pozisyondaki yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti. 35. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasında iyi yükselen Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı. 39. dakikada Nazım'ın sağ kanattan yaptığı ortayda ceza sahası içinde Pelkas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Serdar xx, Soner xxx, Oğulcan xx, Bytyqi xx, Cikalleshi xx, Çekiçi xx Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Rahmanovic, Alper, Barış, Musa, M'Poku, Michalak, Ekrem Teknik Direktör: İlhan Palut Fenerbahçe: Altay x, Tisserand x, Min-Jae Kim x, Szalai x, Nazım x (Serdar dk. 41 ?), Ferdi x, Gustavo x, Zajc x, Pelkas x (İrfan Can dk. 41 ?), Rossi x (Novak dk. 41 ?), Valencia x Yedekler: Berke, Sosa, Meyer, Mert Hakan, Berisha, Muhammed, Crespo Teknik Direktör: Vitor Pereira Goller: Soner (dk. 2), Abdülkerim (dk. 11) (Konyaspor) - KONYA

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