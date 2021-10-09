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Stefan Kuntz: Adil bir sonuç oldu - Son Dakika

Stefan Kuntz: Adil bir sonuç oldu

09.10.2021 00:56
Stefan Kuntz: Adil bir sonuç oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci maçında Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcusu Berat Özdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan zaferle ayrılmak istediklerini ifade eden Stefan Kuntz, "Biraz hayal kırıklığımız var. Bugünkü maçtan umutlarımızı daha hızlı büyütme adına zaferle ayrılmak isterdik. Maç öncesinde oyuncularıma; bedenen, ruhen her şeyi ortaya koyarlarsa beni memnun edeceklerini söyledim. Bunu da yaptılar. Hızlı bir başlangıç yaptık. Planlarımızı hızlı gerçekleştirdik. Golün ardından kontrolü kaybettik. Rakibimiz iyi pas yaptı. Alan paylaşımında başarılıydı. Devre arasında bazı değişiklikler yaptık. Oyunu kontrole almaya başladık. 70'e kadar kontrol altına alıp, fırsatlar yakaladık. Takım içinde hala özgüven zafiyeti var. Gücümüzün de tükenmeye başlamasıyla rakibimiz birkaç şans buldu. Genel itibariyle adil bir sonuç odu" diye konuştu.

"3 MAÇTA 9 PUAN TOPLAMAK İSTİYORUZ"

Kornerlere ve taç atışlarına çalıştıklarını ifade eden Kuntz, "İlk 3, 4 korneri iyi savunduk. Ancak gole sebep olan kornerde hızlı şekilde dışarı çıkıp orta yapılmasını engelleyemedik. Bu konuda iyileşme potansiyelimiz var. Geliştirmek istiyoruz. Teknik direktör etkisine cevabı oyunculardan alacaksınız. Henüz 3 gündür buradayım. Kanatlar üzerinden oynadık. Çapraz uzun toplar attık. Daha vaktimiz var. Önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplamak istiyoruz. Eleme turlarından çıkmak için kapı bir kez daha aralanırsa, o kapıdan geçmeye hazır olmalıyız" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇ HEYECAN VERİCİYDİ"

Milli takımın başındaki ilk maçında tribünlerden gelen desteğin iyi olduğunu söyleyen Kuntz, "Çok heyecanlıydı. En azından taraftarların yarısının olması bile keyifliydi. Taraftarlarımız hınca hınç dolu bir stat gibi bizi desteklediler. Teknik direktör olarak heyecan verici bir atmosferdi. Genç ve tecrübeli oyuncular arasında denge tutturmamız gerekiyor. İşimiz kolay değil. Berkan ilk maçını iyi oynadı. Diğer tarafta Caner'i de yeniden oynattık. Hem genç hem de deneyimlileri oynatmam gerekiyor ki dengeyi tutturabileyim" dedi.

"TAKIMIN ÖZGÜVENİ EN YÜKSEK SEVİYEDE DEĞİL"

Norveç'in alan paylaşımlarında başarılı bir görüntü çizdiğini söyleyen Kuntz, şöyle konuştu:

"İlk golü attık ancak sonrasında ilk yarının sonlarına doğru golü yedik. İkinci devrenin başında oyun kontrolünü tekrar aldık ancak Norveç bunu açtı. Kornerde açılan topla hızlı şekilde oyuncunun üstüne çıkıp, ortayı engelleyemedik. Ancak genel olarak savunmamızı beğendim. Takımın özgüveni en yüksek seviyede değil. Oyuncuların ellerinden geleni yaptılar. Ancak geliştirecek alanlarımız var."

"PAS HATALARI ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİYLE ALAKALI OLABİLİR"

Kalan 3 maçta 9 puan almaları gerektiğini söyleyen Kuntz, "3 maçta 9 puan almamız gerekiyor. Bu maçlara hazırlanmaktan başka şansımız yok. Performans hakkında 4 maçın ardından konuşalım. 4 gündür takımla çalışma fırsatım oldu. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Önümüzdeki maçlarda daha çok maç izleyeceğim. Takımımız için oyuncu arayacağız. Daha iyi bir takım kurmak için. Çalışma zamanımız çok kısıtlı. Biz bugün kanatlardan oynadık. Çapraza uzun toplar attık. Orta alanda net paslar atamadık. Bunlar çeşitli mevkilerle alakalı. Bu pasları direk ayağa atamama da özgüven eksikliğinin etkisi var. Sanırım biraz daha zaman vermek gerekecek" ifadelerini kullandı.

BERAT ÖZDEMİR: MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAK

Milli formanın yıllardır hayalini kurduğunu ifade eden Berat Özdemir, "Ayaklarım titredi. Bu maçları oynadıkça daha iyi olacaktır. Orta sahada Ozan ağabey ve Hakan ağabey ile oynadık. Birkaç gündür birlikteyiz. İlk defa birlikte şans bulduk. Zamanla iletişimimiz arttıkça daha da iyi olacaktır" dedi.

"KUNTZ TAKIMA BİR HAVA GETİRDİ"

Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili de konuşan Berat Özdemir, "Alman ekolü. Birkaç gündür beraberiz. Takıma bir hava getirdi. Saha içi ve dışında her şey sağlıklı gelişiyor. Biz de onun istediklerini sahaya yansıttığımız zaman iyi sonuçlar gelecektir" şeklinde konuştu.

"3 MAÇI KAZANIP, NORVEÇ YA DA HOLLANDA'NIN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEECEĞİZ"

Erken golle öne geçtiklerini ifade eden Berat Özdemir, "Sonrasında orta alanda hata yaptık ve topa sahip oldular. İstediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda top bizde kaldı ve pozisyonlara girdik. Top onlarda kalınca golü buldular. Galip de gelebilirdik. Norveç'i de tebrik ederim. İyi bir performans gösterdiler. Hocanın bize sağladığı bir özgüven vardı. Bugün 1 puan aldık. 3 maçımız var. Adım adım bakarak 3 galibiyet çıkartıp, Norveç ya da Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Hocamız bizde maçtan önce taktik idmanlarda, bunu söyledi. Biraz daha hızlı olabilip, orta açtırmasak golü yemezdik. Küçük hatalar olmasa futbolda goller olmaz. Biz de bundan ders çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Stefan Kuntz, Türkiye, oyunlar, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: Adil bir sonuç oldu - Son Dakika Spor


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