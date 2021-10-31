Su altında kalacak alanda, son kez Yusufeli Karakucak Güreşleri yapıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 71'inci Geleneksel Yusufeli Karakucak Güreşleri yapıldı. Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak alanda son kez yapılan festival, heyecanlı güreşlere sahne oldu.

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli Karakucak Güreş Sahası'nda son kez karakucak güreşleri yapıldı. 71'incisi düzenlenen Geleneksel Yusufeli Karakucak Güreşleri'ne yaklaşık 500 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar, heyecanlı anlara sahne oldu.

TOPRAK: PANDEMİ NEDENİYLE YAPAMAMIŞTIKYusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Toprak, "Pandemiden dolayı 2 sene güreşleri yapamadık ama artık hasret bitti. Türkiye'nin birçok ilinden Samsun, Ankara, Bursa, Trabzon, Ağrı, Amasya, Sivas ve daha sayamadığımız birçok ilden yaklaşık 500 sporcu festivale katıldı. Ayrıca İran ve Gürcistan'dan da sporcularımız geldi. Güzel etkinlikler oldu" dedi.BENEKLİ: AMASYA'DAN GELDİK

Güreşlere katılan sporcu Yusuf Benekli, "Çok güzel bir organizasyon olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz Amasya'dan 13 sporcu olarak geldik, inşallah iyi bir dereceyle Amasya'ya döneceğiz" diye konuştu.