Üye Girişi
Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü - Son Dakika

Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü

10.10.2021 09:51
Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü

Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen 18. CMAS Dünya Şampiyonası'nda kreatif kategorisinde birincilik ve üçüncülük elde etti.

Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen 18. CMAS Dünya Şampiyonası'nda kreatif kategorisinde birincilik ve üçüncülük elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'in Madeira Adaları'na bağlı Porto Santo Adası'nda gerçekleştirilen 18. CMAS Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Organizasyon; balık, makro, tema, geniş açı, modelli geniş açı ve kreatif olmak üzere 6 ayrı kategoride yapıldı.

Şampiyonanın en prestijli dalı olan kreatif kategorisinde Eser Paşa ile Tolga Pat, hazırladığı ve çektiği sualtı fotoğrafıyla dünya şampiyonluğunu kazandı. Aynı kategoride Hakan Başar ile Ersin Tohumat ise tasarlayıp su altında çektiği fotoğraf ile dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Gurur verici bir başarının heyecanını yaşıyoruz. Fotoğraf Milli Takımı'mız gerçekten muhteşem bir başarıya daha imza attı. Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'mız, son yıllarda üst üste uluslararası başarılara imza atıyor. Su altı topluluğu üyeleri ve Türkiye olarak milli takımımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Türkiye'yi fotoğrafçı Hakan Başar, Eser Paşa, dalış eşi olarak Ersin Tohumat, Tolga Pat ve takım kaptanı Asım Dumlu temsil etti.

Milli takım, katıldığı bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında 21 ülke arasında dünya beşincisi oldu.

Türk Milli Takımı, 2019 yılında İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen 17. CMAS Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda da Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ile tema kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmıştı.

Ayrıca fotoğrafçı olarak Taner Atılgan, Hakan Başar, dalış eşi olarak Çağlar Atılgan, Ersin Tohumat ve takım kaptanı Asım Dumlu'dan oluşan milli takım, takım sıralamasında da dünya üçüncülüğünü elde etmişti.

Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü
Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü
Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü

Dünya Şampiyonası, Portekiz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü 10:06 Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı 10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı 09:48 Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı
Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi 09:08 Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu 07:37 Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü 04:39 Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçiren ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden öldü
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor 00:09 Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı 19:22 Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı

Son Dakika Haberleri
10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı
10:01 Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
10:08
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda         
10:02
Aşı ve test karşıtları İtalya'yı karıştırdı! Aşı ve test karşıtları İtalya'yı karıştırdı! "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto edenler polisle çatıştı         
09:10
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto açıklaması: Bunlar bir projenin parçası Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto açıklaması: Bunlar bir projenin parçası         
08:06
Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor Şiddetli geliyor! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor         
07:33
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı         
01:22
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 10:11:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sualtı Fotoğraf Milli Takımı'ndan dünya şampiyonluğu ve üçüncülüğü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement