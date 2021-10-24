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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

24.10.2021 16:54
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan derinlemesine attığı pasa hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffen'i çalımlayıp meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi. 0-2

76. dakikada Visca'nın sağ kanattan köşe vuruşuna yükselen, Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan rahatlıkla kurtardı.

90+4. dakikada sol kanattan Doğukan'ın sert şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topu önünde bulan Ghacha düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kısal xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Kudriashov xx (Milosevic dk. 73 x), Naldo xx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı x, Hakan Özmert xx (Ghacha dk. 73 x), Fredy xx (Ufuk Akyol dk. 89 ?), Güray Vural xx, Doğukan xxx, Amilton x (Gökdeniz Bayrakdar x dk. 46), Crivelli x (Wrihgt dk. 46 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu

Teknik Direktör: Alfons Groenendijk

Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx (Şener Özbayraklı dk. 90+2 ?) Epureanu xx, Ndayishimiye xx, Lima xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 88 ?), Mahmut Tekdemir xx (Aleksic dk. 75 x), Berkay Özcan xxx, Visca xxx (Chadli dk. 90+2 ?), Deniz Türüç xx (Guldbrandsen dk. 75 x), Tolga Ciğerci xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Duarte, Peter Zulj, Ömer Ali

Teknik Direktör: Erdinç Sözer

Goller: Berkay (dk. 32 ve 56) (Başakşehir), Ghacha (dk. 90+4) (Antalyaspor)

Sarı Kart: Caiçara (Başakşehir) - ANTALYA

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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