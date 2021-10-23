Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortaya Doukara'nın gelişine vole vuruşunu kaleci Günay son anda yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?