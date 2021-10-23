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Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

23.10.2021 17:00
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortaya Doukara'nın gelişine vole vuruşunu kaleci Günay son anda yaptığı müdahale ile kornere gönderdi.

27. dakikada Aziz Behich'in ceza sahasına ortasında Sankhare topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serginho'nun çapraz pozisyondan plase vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelious Kitsiou x, Steven Caulker x, Alin Tosça x, Papy Djilobodji x, Hamza Mendyl x, Doğan Erdoğan x,, Angelo Sagal x (Nouha Dicko dk. 39 x), Maxim x, Figueiredo x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Bozan, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Enver Cenk Şahin, Merkel, Ahmed El Messaoudi, Furkan Soyalp, Kenan Özer, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Giresunspor: Okan Kocuk x, Zeki Yavru x, Mamadou Diarra x, Alexis Perez x, Aziz Behich xx, Flavio x, Younousse Sankhare x, Hamidou Traore x, Serginho x, Fousseni Diabate x, Souleymane Doukara xx

Yedekler: Onurcan Piri, Douglas, Emre Taşdemir, Fatih Yılmaz, Joey Pelupessy, Magomed Suleymanov, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Joseph Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Diarra (Giresunspor) - GAZİANTEP

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aziz Behich, Giresunspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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