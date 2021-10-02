Süper Lig: Göztepe: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

40. dakikada sol kanattan atak yapan Giresunspor'da Aziz Behich 'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci İrfan Can Eğribayat, Diabate'den önce çıkarak topu kontrol etti.

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi