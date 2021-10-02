Süper Lig: Kayserispor: 1 Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

71. dakikada Kemen'in sakatlanması sonucu oyun durdu. Hakem atışıyla başlayan oyunca Hamsik'in yarı alanın ortasından vurduğu top ağlarla buluştu ama hakem topun durmadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi