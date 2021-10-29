Süper Lig: Trabzonspor: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

85. dakikada Bakasetas, kullandığı fual atışını kale sahası içine gönderdi. Vitor Hogo'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

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