Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası yarışları Erzurum'da devam ediyor

Gün boyu devam edecek yarışlarda dereceye giren sporcular madalya ve çiçeklerle ödüllendirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapılıyor.

Çekişmeli anların yaşandığı yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katılıyor.

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