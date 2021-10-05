Teorik eğitim futbolun olmazsa olmazı

Denizli'de yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen futbol akademisi, verdiği eğitimle de dikkatleri üzerine çekti. Temelden başlanarak teorik eğitimin önem verildiği akademide, Inter'den antrenörler gelerek hocalara bilgi veriyor.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'nın önde gelen Kulüplerinden Inter'in Akademisi yaklaşık iki ay önce Denizli'de faaliyet göstermeye başladı. İtalya futbolu kültürünün teknikleriyle gerçekleştirilen antrenmanlarda yaş gurubuna göre özel eğitimler veriliyor. Akademide İtalyan hocalar tarafından eğitim alarak bilgilendirilen antrenörler başlangıç olarak teorik eğitim verip, sporcuları geleceğe hazırlıyor. Futbol Antrenörü Ali Rıza Durmaz, teorik eğitimin futbolun olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, "Bu gün çocuklara teorik eğitim verdik. Bu futbol için çok önemli. Futbol sadece saha içerisinde oynanan fiziksel bir oyundan ibaret değildir. Futbolda zihinsel hazırlık süreci, mental hazırlık süreci gibi bir çok saha içerisinden dışarıda tahta üzerinde kağıt üzerinde çocuklara anlatılması gereken çok şey var" dedi.

Sporcuları fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanıyor

İtalya'dan antrenörlerin geldiğini belirten Durmaz, "Yaklaşık iki hafta önce İtalya'dan antrenörler geldi. Bilindiği üzere her futbol okulunun kendi prensibi var. Bizde Inter eğitim modelinin eğitimini verdik. Sporcular buraya geldiklerinde onları fiziksel ve zihinsel olarak da hazırlamak durumundayız. Bütün gruplarda teorik eğitimlerimizin çocuklarımızın zihinsel hazırlık sürecine katkısı olduğunu düşünüyorum. İlk gün tamamen hücum prensipleri ikinci gün ise tamamen savunma prensipleri, sahaya çıktığımızda sahadaki bölgeler, rakip takımın pozisyonlarına göre kendi pozisyonlarımız ne yapacağımız, saha içerisinde çıktığımızda futbolcuların görev dağılımları, oyuncuların mevkileri anlatıldı. Şu anda yaş gruplarına göre teorik eğitimlerimiz farklı şekilde sürüyor. Onun içinde şuanda onları sıkmadan, futboldan soğutmadan, uzaklaştırmadan temel eğitimleri onlara vermiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ