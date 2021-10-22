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Terim: "Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor" - Son Dakika

Terim: "Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor"

22.10.2021 02:17
Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından yaptığı açıklamada, "Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Fatih Terim, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"İyi bir takım olma yolundayız"

Fatih Terim, maçla ilgili birkaç önemli not söyleyebileceğini belirterek, "Bu maç dahil olmak üzere oynadığımız tüm maçlarda çok az pozisyon verdik. Bu bizim için önemli. Genç bir kadromuz var. Bu genç kadronun hata yapması, yanlış oynaması, zaman zaman ürkmesi çok doğal ama dev adımlarla ilerliyorlar. İlk yarı ısrarla üzerinde durduğum güçlü ve kuvvetli set oyunlarını maalesef top kayıpları yüzünden oynayamadık; ama iyi savunduk. Bu çok önemli. Planımız daha fazla pas ve daha fazla oyun hakimiyetiydi. İlk yarının en önemli noktası rakibe pozisyon vermememizdi. İkinci yarı roller değişti. Oyun değişiklerden sonra daha enteresan bir hal aldı. Bazı yerleri değiştirerek oyuna müdahale ettik. Sonra da oyuncu değiştirerek oyuna müdahale ettim. Bence değişikliklerden sonra çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Bazı oyuncularımız heyecanlı ve telaşlıydı. Bazıları uzun zamandır oynamıyordu. Tecrübelisi ve genciyle iyi bir takım olma yolundayız. Muhakkak ki eksiklerimiz var; ama Avrupa'da bu kadar az pozisyon vererek 7 puanla lider olmak hiç küçümsenecek bir şey değil. Kim ne derse desin Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu bu grup Şampiyonlar Ligi grubu. Bu arenalara alışmış takımlar. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Buradan kaybetmeden gitmek çok önemliydi. Dün basın toplantısında da söylediğim gibi üç puan almak çok daha iyi olacaktı" diye konuştu.

"Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biriyiz"

Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri olduklarını vurgulayan Fatih Terim, "Şimdi iki maç içeride, bir maç dışarıda oynayacağız. Taraftarımızla beraber ufak ufak ayak seslerimizi acaba duyurabilir miyiz? Bu platformlara alışığız. Oyuncularımı kutluyorum. Takım olma adına çok büyük bir aşama kaydettiler. Her maç genç oyuncularımıza bir tecrübe katacak. Girdikten sonraki mücadeleleri ve başarıları çok iyi. Gol de tam benim sevdiğim tarzda, güzel bir bitirişle oldu. Belki de gecenin en güzel golüdür. Şu anda bildiğim kadarıyla UEFA'da gol yemeyen iki takım var. Bunlardan biri biziz. Bu son derece sevindirici. Galatasaraylılar bunlara layık. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Üç maçımız var. Üçü de tehlikeli. Kendi evimizde olması bizi daha da ümitlendiriyor. Güzel bir galibiyet oldu" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimiz için büyük tecrübe"

Marsilya-Lazio maçının golsüz berabere bitmesinin maç psikolojisine etki etmediğini ve oyuncuların mücadeleye odaklandığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Ben bunu haber verdiğimde büyük bir tepki olmadı soyunma odasında. Herkes bugüne konsantreydi. Parolamız bu maçta acele etmemekti; ama bu kadar da geçe bırakmamak lazım. İkinci yarıda bir-iki tehlike yaşadık ancak bunlar da dönen toplardan oldu. Uzun oynadılar ve dönen ikili topları aldılar. Sonradan buna önlem aldık. Allah'a şükür yüzümüzün akıyla dönüyoruz. Bu bize üç puan ve önemli bir galibiyet olduğu kadar gençlerimiz için de büyük bir tecrübe oldu. O yüzden memnunum. İnşallah daha iyi olacağız. Başkanımızla, yönetimimizle, tüm çalışanlarımızla, camiamız bu doğru stratejiyle daha güzel günlere gideceğiz inşallah" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Lokomotiv Moskova, Fatih Terim, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Terim: 'Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor' - Son Dakika Spor


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