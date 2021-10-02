TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Pazar İlçe stadı
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Sinan Bilen xx, Mehmet Özer xx
Pazarspor: Tunahan Dikişci xx, Kadir Kaan Yurdakul xx, Onur Civelek x (Yusuf Ağın dk. 46 x), Fatih Ergen xx, Hakan Aydın xxx (Muhammed Yıldırım dk. 78 x), Hüseyin Eray Karataş xx (Uğur Can Semizoğlu dk. 68 x), Mehmet Kuruoğlu xx, Muhammed Emin Balcılar xx (Oğuzhan Demir dk. 79 x), Emrah Öztürk xx, Erkan Çam xx (Muhammet Ensar dk. 88 ?), Mehmet Demirözü xx
Yedekler: Melikhan, Oğuzhan Eskiköy, Birkan Yılmaz, Atakan, Berk
Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya
Karacabey Belediyespor: Can Sevinç x, Ahmet Eren x, Hakkı Can Aksu x, Denis Meriç x (Yağız Suat Bolat dk. 70 x), Abdullah Dıjlan Aydın x (Bekir Can Kara dk. 30 x), Ömer Yıldız x, Umut Sözen x, Enes Karakuş x (Ata Kurtuluş dk. 50 x), Hamza Özdemir x, Muhammed Rıdvan Özdemir x
Yedekler: Halil Duman, Berke, Hüseyin, Miraçcan, Kaan
Teknik Direktör: İbrahim Cezayir
Gol: Hakan Aydın (dk. 1) (Pazarspor)
Sarı Kartlar: Hüseyin Eray, Yusuf Ağın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ömer Yıldız, Ahmet Eren (Karacabey Belediyespor) - RİZE
Kaynak: İHA
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