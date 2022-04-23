Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik

23.04.2022 19:47
Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneğinin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Altınordu'nun bay geçeceği haftada yapılacak maçlar şöyle:

Adanaspor- Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

Bereket Sigorta Ümraniyespor- Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Nasadoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

Eyüpspor- İstanbulspor (Eyüp)

Altaş Denizlispor- Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

Manisa FK- Bursaspor (Mümin Özkasap)

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

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Spor Toto, Türkiye, Futbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik - Son Dakika
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