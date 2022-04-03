Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Eyüpspor: 3 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ankaragücü ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.
15. dakikada defanstan atılan uzun topla rakip yarı alanın ilk metrelerinde buluşan Rodrigues, ceza sahası içerisine kadar gittikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Rodrigues, defansta buluştuğu topla sol kanattan ilerleyerek rakip ceza sahası sol tarafına kadar ilerledi. Rodrigues'in gönderdiği ortaya arka direkte yükselen Oğulcan Çağlayan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
27. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç'in sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Sinan Osmanoğlu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
41. dakikada Chahechouhe'nun sol kanattan ceza sahası içerisine kadar taşıdığı topla buluşan Owusu, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2
48. dakikada Thill'in sol kanattan gönderdiği ortada topla ceza sahası içerisinde buluşan Oğulcan Çağlayan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3
86. dakikada ceza sahası yayı önünden topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
87. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Deniz Turgut xx, Emrah Ünal
MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx (Bartolomeu dk. 80 x) Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx, İshak Çakmak xx (Eren Derdiyok dk. 56 xx) Abdullah Durak xx, Chahechouhe xx (Hasan Hüseyin Acar dk. 89 ?) Zahid xx, Ariyibi xx (Mehmet Murat Uçar dk. 56 xx) Owusu xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Şahverdi Çetin, Alperen Babacan, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arif Emre Eren
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Popov xx, Buatu xx, Mezague xx, Bülent Uzun xx, Taşkın İlter xx (Mikail Okyar dk. 82 ?) Thill xx, Rodrigues xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 61 xx) Timur Temeltaş xx (Bekir Yılmaz dk. 73 x) Oğulcan Çağlayan xx (Sekidika dk. 73 x) Umut Bulut xx
Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin, Mete Kaan Demir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Rodrigues (dk. 15), Oğulcan Çağlayan (dk. 22, 48) (Eyüpspor), Sinan Osmanoğlu (dk. 27), Owusu (dk. 41) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Zahid, Abdullah Durak, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Ankaragücü), Oğulcan Çağlayan, Rodrigues (Eyüpspor) - ANKARA
Kaynak: İHA
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