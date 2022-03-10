Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

10.03.2022 14:19
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2 ve 3'üncü Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2'nci Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2 ve 3'üncü Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2'nci Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11- 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18- 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."


YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi! Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi! Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları bir hafta kaydırıldı Bilazer'e hemşehri desteği Bilazer'e hemşehri desteği

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Futbol Federasyonu, Spor Toto, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Uydu görüntüleriyle kare kare savaş: Mariupol artık bir virane! Hastane mi, askeri üs mü?
14:04 Uçaktan duyurdu! Ukrayna'nın nükleer tesislerini konuşmak için acilen Antalya'ya geliyor
13:59 Zincir marketlerde satılıyor! Ünlü bir markaya ait tavuktan demir parçası çıktı!
13:58 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Putin, Zelenski ile buluşabilir ama laf olsun diye değil
12:36 İstanbul'da trafikte kar rahatlığı: Boş yollar havadan görüntülendi!
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement