Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1'inci kademesi Mardin'de gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1'inci kademesi Mardin'de gerçekleştirildi

16.04.2022 16:22
Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1'inci kademesi Mardin'de gerçekleştirildi

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve iki kademe olarak düzenlenen Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1. kademesi Mardin'de yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve iki kademe olarak düzenlenen Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi yarışmalarının 1. kademesi Mardin'de yapıldı.

Yarışma yeni yol büyük Mardin oteli civarında hazırlanan parkurda 2 kilometrelik alanda tur şeklinde yapıldı. Yarışmalara 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi temsil eden sporcular Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Evin Demir, Salih Korkmaz, Abdulselam İmuk ve Mert Atlı da katıldı. 3 saat süren yarışmaların ardından kazananlara Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü verildi. Bir otelin bahçesinde düzenlenen ödül törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş katılıp para ödülü ve madalyalarını kazanan sporculara takdim etti.

Bu etkinlikleri Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Ligi ile Mardin Büyükşehir ve Belediyesi ve valiliği ile yaptıklarını söyleyen Vali Demirtaş, "Etkinlik sabah saat 10.00'da başladı. 42 tane kulübümüz katıldı. Yaklaşık 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Etkinlik güzeldi çok şükür kazasız, belasız atlattık. Başarılı olan arkadaşlarımıza ödüllerini takdim ettik. Şunu da özellikle ifade edeyim. İlk defa kulüpler arasında yapılan bu yarışmalarda büyükşehir belediyesi olarak 2'ncisi yapılan bu etkinliklere para ödülü veriyoruz. Çocuklarımızı teşvik ediyoruz her zaman ve hem de ilimizi çok güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yarışmayı burada yapmamızın sebebi trafik yoğunluğu pek olmadığı için sporlarımızı yapabileceğimiz en müsait yer burası Mardin'de. Bundan sonra sporla ilgili etkinliklerimizi burada yapmayı düşünüyoruz" dedi. - MARDİN

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Spor Toto, Türkiye, Mardin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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