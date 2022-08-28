Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

28.08.2022 20:34
Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor taraftarı önünde sarı-kırmızılıları yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

EKSİKLER

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic

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Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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