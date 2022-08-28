Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor taraftarı önünde sarı-kırmızılıları yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor deplasmanında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Uğurcan Çakır, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic
Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika