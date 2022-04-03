Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

03.04.2022 17:13
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanatta Candeias'ın pasıyla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinden direkt kaleyi düşünün Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Alanyaspor'da Novais ceza sahası dışında çektiği şut dışarı çıktı.

22. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in vuruşu az farkla dışarıya gitti.

34. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu Rizespor savunmasına çarparak kornere çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xxx, Borja xx, Novais xx, Efkan Bekiroğlu xx, Tayfur Bingöl xx, Efecan Karaca xxx, Candeias xxx, Emre Akbaba xxx,

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Umut Güneş, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Eduardo, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Holmen xx, Ponck xx, Cemali Sertel xxx, Phiri xx, Gedson Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx, Alper Potuk xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık Çetin, Cisse, Selim Ay, Boldrin, Medeiros, Eren Elbayrak, Yusuf Sarı, Jesus, Umar, Yala

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Emre Akbaba (dk. 9) (Alanyaspor) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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