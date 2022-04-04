Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

04.04.2022 21:29
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Vargas'ın soldan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda bulunan Balotelli'nin vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.

8. dakikada Svensson'un ceza sahası sağ köşesinden içeriye pasında Bjarnason'un şutunda kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Akintola'nın sağ taraftan ceza sahasına yerden ortasına Bjarnason'un şutunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Akintola'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Svensson pasını Bjarnason'a aktardı. Bjarnason'un sert şutunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada orta alanda topla buluşan Benzia'nın pasında ceza sahası sağ çaprazından Lobjanidze vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

Stat: Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Bahtiyar Birinci xx, Gökhan Barcınxx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe xx, Burak xx, Fatih xx, Kamil Ahmet xx, Boudjemaa xx, Sackey xx, Lobjandize xx, Benzia xxx, El Kaabi xx, Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Adana Demirspor: Muric xx, Rassoul xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xxx, Stambouli x, Gökhan İnler xx, Vargas xx, Bjarnason xxx, Akintola xx, Balotelli xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Alper Uludağ, Simon Deli, Sinan Kurt, Belhanda, Emrecan Uzun, Erhun Öztümer, Djokovic, Assombalonga, Loic Remy

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kart: Sackey (Hatayspor) - HATAY

Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Balotelli, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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