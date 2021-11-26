Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka golsüz berabere tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 50. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan kullanılan kornerde Vargas ortaladı, ön direkte Samet kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp auta çıktı. 53. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortayı yaptı, arka direkte Samet topu kafayla kornere gönderdi. 58. dakikada Kasımpaşa'da sağ çaprazdan Yusuf ceza sahasına girip topu kaleye doğru göndermeye çalıştı ancak savunma son anda ayak koydu. 62. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Akintola sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Harun topu çıkardı. 65. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içi sol çaprazında Assombalonga topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan golcü vuruşunu yapacakken Bruma topa son anda ayak koydu. 67. dakikada Adana Demirspor'da Rassoul'un sol kanattan ortaladığı topla buluşan Assombalonga meşin yuvarlağa vurdu ancak top yan ağlarda kaldı. Stat: Yeni Adana Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Karabalçık xx, Cemil Tunç xx Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Svensson xx, Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Akintola xx, Vargas xx (Bjarnason dk. 71 x), Yunus xx (Metehan dk. 82 ?), Assombalonga xx Yedekler: Ferhat, Vedat, Tayyip, Semih, Kaan, İzzet, Osman, Gökhan Teknik Direktör: Vincenzo Montella Kasımpaşa: Harun xx, Donk xx, Bruma xx, Hadergjonaj xx, Sakıp, Doğucan xx, Umut xx, Varga xx (Tarkan dk. 68 x), Yusuf xx (Ahmed dk. 90 ?), Hajradinovic xx, Jorgensen xx (Ahmet dk. 89 ?) Yedekler: Erdem, Evren, Tomas, Mehmet, Taha, Berat, Hasan Teknik Direktör: Hakan Kutlu Kırmızı kart: Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Rassoul, Samet (Adana Demirspor), Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf (Kasımpaşa) - ADANA

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