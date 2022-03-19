Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

19.03.2022 17:04
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

0 üstünlüğüyle tamamlandı.

0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada rakip yarı alanı içinde topla buluşan Vargas'ın ortasında Yunus penaltı noktası üzerinde topa hamle yapmak isterken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Adana Demirspor, ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Vargas'ın şutunda top direkten oyuna geri döndü.

38. dakikada Vargas'ın ortasında arka direkte Samet'in kafa vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu Tayyip, ağlara gönderdi. 1-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan OIguncan xx, Serkan Çimen xx

Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Tayyip xx, Alper xx, Svensson xx, Gökhan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Akintola xx, Vargas xx, Assombalonga xx

Yedekler: Vedat, Sinan, Balotelli, Belhanda, Erhun, İsmail, Bjarnason, Djokovic, Simon Deli, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Başakşehir: Volkan xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas xx, Şener xx, Berkay xx, Chadli xx, Trezeguet xx, Salih xx, Deniz xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Epureanu, Aleksic, Pizzi, Gulbrandsen, Tolga, Bedirhan, Emre, Muhammet, Atabey

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Gol: Tayyip (dk. 38) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Yunus (Adana Demirspor), Ndayishimiye (Başakşehir) - ADANA

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı Adana Demirspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Recep Tayyip Erdoğan, Adana Demirspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement