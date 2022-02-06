Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

06.02.2022 17:03
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel'in vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

3. dakikada Alanyaspor'da Novais, kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasındaki Eduardo'ya topu göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.

22. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cicaldau, yerden uzak direğe gönderdi. Kaleci Marafona'nın yerden uzanarak çeldiği topu defans son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada ev sahibi Alanyaspor öne geçiyor. Sağ kanattan Novais'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0

41. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu takip etti. Ceza sahası yayının hemen önünde Kerem'in sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti. 1-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Efecan xx, Candeias xx, Eduardo xx

Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Oğuz, Umut, Emirhan Davidson

Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos

Galatasaray: Pena xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Ömer xx, Taylan xx, Berkan xx, Cicaldau xx, Emre Kılınç xx, Kerem xx, Babel xx

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda Turan, Halil, Feghouli, Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:13 Miras kavgası can aldı! Güvenlik korucusu, kız kardeşi ile eniştesini sokak ortasında öldürdü
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 17:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement