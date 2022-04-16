Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

16.04.2022 17:59
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay, konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay, konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Trezeguet'in ceza sahası dışı sağ çaprazından attığı şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

72. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic, yerden sektirerek şutunu attı. Kaleci Lis'i yanıltan top ağlarla buluştu. Ancak Okaka'nın ofsaytta bulunması sebebiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

84. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pizzi, kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

89. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Thaciano'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ceyhun, gelişine yerden attığı şutta meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

90+3. dakikada Altay ceza sahasında yaşanan pozisyonda sağ çaprazda Emre Çolak'ın şutunda kaleci Lis topu uzanarak kornere çeldi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Bahtiyar Birinci xx

Altay: Lis xx, Tolga xx, Thiam xx, İbrahim xx (Eren dk. 86 ?), Eric xx, Naderi x (Kazımcan dk. 46 x), Ceyhun xxx, Zeki x (Kappel dk. 46 x), Poko xx, Rodriguez xx (Thaciano dk. 66 x), Bamba x (Rayan dk. 63 x)

Yedekler: Cihan, Ozan, Pinares, Tugay, Cebrail

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Başakşehir: Volkan x, Çaiçara xx (Ömer Ali dk. 87 ?), Duartre xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga xx, Salih xx (Emre Çolak dk. 83 ?), Aleksic xx (Serdar dk. 78 x), Deniz xx, Trezeguet xxx (Pizzi dk. 83 ?), Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Emre, Karaal, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Trezeguet (dk. 41) (Başakşehir), Ceyhun (dk. 89) (Altay)

Sarı Kartlar: Zeki, Kazımcan (Altay), Deniz (Başkaşehir) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Altay'dan son saniye golü! Başakşehir karşısında 1 puanı zor kurtardılar Altay'dan son saniye golü! Başakşehir karşısında 1 puanı zor kurtardılar Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Pizzi, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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