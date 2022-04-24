Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

24.04.2022 21:21
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kayserispor defansının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında önünde bulan Hakan Özmert, kaleyi karşıdan gören noktadan sert vurdu, top kalenin yanından auta gitti.

10. dakikada Fernando Martins'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Luiz Adriano'nun plase top üsten auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Onur Bulut'un sert şutunu, kaleci Boffin tek hamlede kontrol etti.

39. dakikada Ramazan Civelekle ikiye bire giren Gavranovic'in ceza sahası içerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Kudryashov xx, Naldo xxx, Güray Vural xx, Hakan Özmert x (Gökdeniz Bayraktar dk. 21 x), Fernando xx, Ndao x (Poli dk. 21 x), Doğukan Sinik xxx, Luiz Adriano xx, Haji Wright x

Yedekler: Mehmet Ataberk, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Milosevic, Fredy, Ghacha, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kayserispor: Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Kemen xx, Onur Bulut xx, Attamah xx, Bertolacci xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Cardoso, Mustafa Pektemek, Emre Demir, Uğur Demirok, Emrah Başsan, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kart: Mert Çetin (Kayserispor) - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda Antalyaspor ile Kayserispor 28. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Hakan Özmert, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İnşaat kazısında bulundu! Osmanlı dönemine ait el bombaları toprağın derinliklerinden çıkartıldı
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
20:29 Chelsea'nin hocası Tuchel duyurdu! Dünyaca ünlü futbolcu takımdan ayrılıyor: Savaşamayacağız
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 21:34:13. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement