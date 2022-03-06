Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'de kaldı.
23. dakikada Floranus'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda Kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
45. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Martins, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Erdem Bayık xx, Ömer Tevfik Özkoç xx
Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray xxx, Hakan Özmert xx, Martins xxx, Ndao xx, Mehmedi x (Fredy dk. 35 x), Doğukan Sinik xxx, Luiz Adriano xx
Yedekler: Kudryaşov, Nuri Şahin, Haji Wright, Hüsam Gaşa
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx, Kerem Atakan Kesgin xx Pedro Henrique xx, Max Gradel xx, Mustapha Yatabaré xx
Yedekler: Appindangoyé, Kayode, Sefa Yılmaz, Félix, Camara, Pape Moussa Konaté
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Martins (dk. 45) (Antalyaspor) - ANTALYA
Kaynak: İHA
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