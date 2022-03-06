Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)

06.03.2022 20:04
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Boffin'de kaldı.

23. dakikada Floranus'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda Kaleci Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada Antalyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Martins, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Erdem Bayık xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Antalyaspor: Boffin xx, Floranus xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Güray xxx, Hakan Özmert xx, Martins xxx, Ndao xx, Mehmedi x (Fredy dk. 35 x), Doğukan Sinik xxx, Luiz Adriano xx

Yedekler: Kudryaşov, Nuri Şahin, Haji Wright, Hüsam Gaşa

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ahmet Oğuz xx, Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Cofie xx, Kerem Atakan Kesgin xx Pedro Henrique xx, Max Gradel xx, Mustapha Yatabaré xx

Yedekler: Appindangoyé, Kayode, Sefa Yılmaz, Félix, Camara, Pape Moussa Konaté

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Martins (dk. 45) (Antalyaspor) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan Sivasspor'da Fayçal Fajr şoku! Sivasspor'da Fayçal Fajr şoku!

Spor Toto Süper Lig, Doğukan Sinik, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:29 Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 20:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement