Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

15.05.2022 21:15
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yı evinde 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yı evinde 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Gaziantep FK savunmadan uzun topta rakip sahaya kontratağa çıktı. Topla buluşan Mirza Cihan ceza sahası yayına geldiği sırada rakibi Borja ile girdiği pozisyonunda yerde kaldı. Pozisyonun ardından Borja'ya kırmızı kart gösteren hakem Bahattin Şimşek, itirazlar üzerine yaptığı VAR inlemesinin ardından kartı iptal etti.

59. dakikada Alanyaspor'un kazandığı korner vuruşunu kullanan Efecan Karaca kısa pasla topu Emre Akbaba'ya verdi. Topu bekletmeden ön direğe gönderen Emre Akbaba'nın pasını karşılayan Fatih Aksoy ise bekletmeden arka direğe pasladı. Geriden koşu yapan Diedhiou ise topu boş kaleye gönderdi. 1-0

70. dakikada sol kanattan atağa çıkan Gaziantep FK'da Figueiredo çizgiden ceza sahası içine orta çıkardı. Topla buluşan Vetrih'in vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

73. dakikada Maxim'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği top ile buluşan Mendly ceza sahası içine girerek, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Mendly'nin topu ayağında aşmasıyla Marafona topa sahip oldu.

88. dakikada orta alanda topu kapan Efecan Karaca rakip alana süratle ilerledi. Savunma arkasına doğru gönderdiği pasla buluşan Oğuz Aydın'ın kaleciyi geçen şutunu Toşca çıkardı.

89. dakikada Oğuz Aydın kazandığı topu ara pasla Efecan Karaca'ya ulaştırdı. Efecan Karaca rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kaleciyi Mustafa'yı da geçen Efecan Karaca arka direğe koşu yapan Eduardo'ya gönderdi. Topu kontrol Eduardo'nun şutu fileleri havalandırdı. 2-0

90. dakikada rakip alanda kazanılan topla buluşan Eduardo rakip ceza sahasında Efecan Karaca'ya çıkardı. Efecan'ın ortasında Candeias topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ata Yıldırım xx, Cemil Tunç xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Borja xxx, Furkan Bayır xx (Oğuz Aydın dk. 45 xx), Juanfran xx, Fatih Aksoy xx (Mevlja dk. 76 xx), Fer xx, Umut Güneş xxx, Emre Akbaba xx (Candeias dk. 85 xxx), Efkan Bekiroğlu xx (Novais dk. 64 xx), Efecan Karaca xxx, Diedhiou xx (Eduardo dk. 76 xxx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Emirhan Aydoğan, Candeias, İsmail Zehir, Çağan Kayra Erciyas, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gaziantep FK: Mustafa Bozan xxx, Oğuz Ceylan xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Borwen dk. 80 xx), Ertuğrul Ersoy xx, Toşca xx, Vetrih xx (Merkel dk. 80 xx), Doğan Erdoğan xx (Recep Niyaz dk. 90 ?), Sagal xxx, Mirza Cihan xx (Mendly dk. 66 xx), Figueiredo xx (Stankovski dk. 90 ?), Maxim xxx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Djilobodji, Olkowski, Messaoudi, Kitsiou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Diedhiou (dk. 59), Eduardo (dk. 89), Candeias (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba (Alanyaspor), Halil İbrahim Pehlivan, Sagal, Toşca (Gaziantep FK) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Gaziantep FK: 3-0 Gaziantep FK: 3-0 Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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