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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

13.02.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada soldan kullanılan serbest atışta Muhammed Demir'in kafa vuruşunda savunmadan dönen top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Muhammed sert vurdu ancak Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

75. dakikada Başakşehir ceza sahasına uzun gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Oğuz Ceylan'ın önünde kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Merkel'in soldan arka direğe gönderdiği ortada topla buluşan Oğuz Ceylan göğsüyle düzeltip çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

84. dakikada Merkel'in hatalı geri pasında topla buluşan Okaka, Serdar Gürler'i gördü. Sağdan ceza sahasına giren bu futbolcunun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

87. dakikada Berkay'ın pasında solda topla buluşan Gulbrandsen çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kaleci Günay'ın üstünden aşarken, Serdar Gürler kafayla tamamladı ve topu ağlara yolladı. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Candaş Elbil xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xx, Ndayishimiye xxx, Epureanu xxx, Hasan Ali Kaldırım xx, Pizzi xxx (Ömer Ali dk. 77 xx), Trezeguet xx (Gulbrandsen dk. 77 xx), Berkay Özcan xxx (Emre Çolak dk. 89 ?), Serdar Gürler xxx (Deniz Türüç dk. 88 ?), Chadli xxx (Salih Uçan dk. 63 xx), Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca x (Merkel dk. 65 x), Oğuz Ceylan xx, Furkan Soyalp xx (Börven dk. 82 ?), Vetrih x (Stankovski dk. 82 ?), Mendyl x, Recep Niyaz xx (Sagal dk. 65 x), Maxim x, Muhammet Demir x (Berke Gürbüz dk. 90+2 ?)

Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Pizzi (dk. 34), Serdar Gürler (dk. 87) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Caiçara (Başakşehir), Mendly (Gazintep FK) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Serdar Gürler, Gaziantep FK, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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