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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

20.11.2021 16:56
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içinde Hasan Ali Kaldırım'ın topa el ile müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıda topun başına geçen Pedro Henrique yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1

67. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı dışarı gitti.

81. dakikada sol kanattan Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Pedro Henrique'nin indirdiği topu alan Leke James'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Lucas Lima dk. 73 x), Mahmut Tekdemir xx (Peter Zulj dk. 79 xx), Tolga Ciğerci xx, Berkay Özcan xx (Caiçara dk. 61 x), Fredrik Gulbrandsen xxx (Danijel Aleksic dk. 73 x), Nacer Chadli xx, Stefano Okaka xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Ahmed Kutucu, Emre Kaplan, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46 x), Dimitris Goutas x, Caner Osmanpaşa x, Ziya Erdal x, Hakan Arslan x (Kerem Atakan Kesgin dk. 46 x), Ulvestad x (Samba Camara dk. 90+2 ?), Faysal Fajr x, Pedro Henrique xx (Özkan Yiğiter dk. 90 ?), Max Gradel x, Kayode x (Leke James dk. 65 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Emre Satılmış, Azubuike, Muhammed Emin Ergin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fredrik Gulbrandsen (dk. 17), Mahmut Tekdemir (dk. 24) (Medipol Başakşehir), Pedro Henrique (dk. 59 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Nacer Chadli, Leo Duarte, Stefano Okaka (Medipol Başakşehir), Rıza Çalımbay, Dimitris Goutas, Kerem Atakan Kesgin (DG Sivasspor) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Mahmut Tekdemir, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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