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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

06.02.2022 16:58
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Yusuf, ceza sahası dışında kaleci Zafer ile çarpıştı. Bu esnada kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Holmen uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza sahası dışından Stambouli'nin ortasında Bjarnason'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

33. dakikada Vargas'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Balotelli meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Muriç'ten seken topa Pohjanpalo vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yeniden kaleci Muriç'ten sekerek Pohjanpalo'nun önünde kaldı. İkinci kez vuruşunu gerçekleştiren Pohjanpalo'nun şutunda top kornere çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakem: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Çaykur Rizespor: Zafer x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Selim Ay x, Cemali x, Baiano x, Sabo x, Alper x, Boldrin xx, Deniz x, Pohjanpalo x

Yedekler: Tarık, Zeki Furkan, Dokovic, Boyd, Kubilay Kanatsızkuş, Eren Albayrak, Yusuf Sarı, Emir Han, Bolasie, Gedson Fernandes

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Adana Demirspor: Muriç xx, Svenson xx, Simon Desire xx, Talha Sanuç xx, Kaan Kanak xx, Gökhan İnler xx, Stambouli xx, Yunus Akgün xx, Bjarnason xxx, Vargas xx, Balotelli xxx

Yedekler: Ferhat, Semih, Assombalonga, Sinan Kurt, Akintola, Mustafa Kapı, Nahuel Castro, Alper Uludağ, Erhun Aksel, Khadim Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Bjarnason (dk. 27), Bolotelli (dk. 33) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alper Potuk, Erik Sabo (Çaykur Rizespor), Bjarnason (Adana Demirspor) - RİZE

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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