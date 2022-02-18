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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

18.02.2022 20:55
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Eren'in ceza sahasının içerisinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu bir anda önünde bulan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

81. dakikada sol kanatta topla buluşan Bolasie'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül x (Phiri dk. 83 ?), Holmen xx, Ponck xx, Cemali xx (Eren dk.46 x), Baiano xx, Yusuf xx, Boldrin xx (Bolasie dk.76 x), Gedson xx, Sabo xx (Boyd dk. 62 x), Pohjanpalo xx (Cisse dk. 62 x)

Yedekler: Gökhan Akkan, Alper, Selim, Deniz, Emir Han

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Ömer dk. 88 ?), Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Tolga xx, Serdar x (Deniz Türüç dk. 18 x), Berkay xx (Guldbrandsen dk. 88 ?), Pizzi xx (Salih dk. 64 x) Trezeguet xxx (Aleksic dk. 88 ?), Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Tagir, Epureanu, Emre, Pedro Aves de Lima

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Trezeguet (dk. 34 ve 52) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Gedson Fernandes, Baiano (Çaykur Rizespor), Okaka, Duarte, Salih Uçan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir) - RİZE

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Suat Arslanboğa, Başakşehir, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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