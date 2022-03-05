Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

05.03.2022 18:02
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Giresunspor'da Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore meşin yuvaralğı ağlara gönderdi. 2-1

53. dakikada Ronaldo Mendes'in kullandığı serbest vuruşta Tyler Boyd topu kafasıyla Sabo'ya indirdi. Sabo'nun vuruşunda ise top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Eren x (Sabo dk. 45 x), Holmen x, Ponck x, Cemali x (Cisse dk. 76 x), Dabo x (Phiri dk. 45 x), Yusuf xx (Deniz dk. 58 x), Gedson xx, Ronaldo xx (Alper dk. 58 x), Boyd xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Kubilay, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Okan xx, Behic xx, Perez x, Diarra x, Hayrullah x Flavio x, Traore xx (Sergen dk. 90 ?), Muhammed x (Diabate dk. 76 xx) Chiquinho xxx, Serginho xx (Suleymanov dk. 66 xx), Umut xx (İbrahima dk. 76 xx)

Yedekler: Onurcan, Mathijs, Doukara, Champness, Bacelar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pohjanpalo (dk. 14) (Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3 pen.), Traore (dk. 48) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Ponck, Cisse, Phiri, (Çaykur Rizespor), Traore, (GZT Giresunspor) - RİZE

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Karadeniz derbisi nefes kesti! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ateş hattından çıktı Karadeniz derbisi nefes kesti! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yenerek ateş hattından çıktı GZT Giresunspor: 1-2 GZT Giresunspor: 1-2

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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