Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, cumartesi, pazar ve pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Adana Demirspor - Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir - Altay karşı karşıya gelecek. Hafta Göztepe - Fenerbahçe mücadelesiyle sona erecek. Haftanın hakemleri de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir - Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi

13.30 FT Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar

13.30 Gaziantep FK - İH Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 V. Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 DG Sivasspor - A. Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 ÖK Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe - Fenerbahçe: Mete Kalkavan - İSTANBUL