Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor

30.04.2022 23:20
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde puanını 77'ye yükselten bordo-mavililer, 68 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

41 bin 461 kapasiteli Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle oynadığı karşılaşmada Karadeniz ekibine şampiyonluğu getiren golleri 3. dakikada Cornelius, 63. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Konuk takımın gollerini 52. dakikada Ndao ve 80. dakikada Wright attı.

Maç son anlarda durdu

2-2 berabere devam eden karşılaşmanın 90+5. dakikasında maçın bittiğini düşünen taraftarlar, sahaya girdi.

Statta yapılan anonsun ardından taraftarlar sahadan tekrar tribünlere döndü. Fraport TAV Antalyasporlu futbolcular da çıkış tünelinden oyuna geri döndüler.

Karşılaşma yaklaşık 5 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Maç sonunda büyük sevinç

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'da büyük sevinç yaşandı.

Bordo-mavili takımın teknik heyeti ve futbolcuları, 37 sezon sonra gelen şampiyonluk sonrasında sahada büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından taraftarlar, tribünlerden ayrılarak yoğun güvenlik önlemlerine karşın sahaya girdi. Futbolcularla sevinçlerini yaşamak isteyen taraftarlar, sahanın tamamını doldurdu.

Taraftarlar, ellerinde meşaleleri yakarken horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kale fileleri ve korner direklerini anı olarak söktü.

4 bakan karşılaşmayı izledi

İki takım arasında oynanan karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, protokol tribününden karşılaşmayı izledi.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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