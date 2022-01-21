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Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

21.01.2022 14:11
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay- İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor- Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Fraport TAV Antalyaspor- Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray- Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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