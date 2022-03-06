Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)

06.03.2022 18:10
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Altay ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası yayı ön bölümünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.

90+ 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor, Karamoh'a pasını aktardı. Karamoh'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Cemi Tunç xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih Dursun xx (Karamoh dk. 76 x), Biraschi xx, Balkovec xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Bistrovic xx, Levent Mercan xx (Yannis Salibur dk. 46 xx), Jimmy Durmaz xx (Adnan Uğur dk. 67 xx), Ahmed Musa xx

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Samed Onur, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Berke Demircan, Abdoulaye Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Altay: Lis xx, Cebrail Karayel xx (Ahmed Rayan dk. 83 ?), Björkander xx, Murat Akça xx, Naderi xx, Thaciano xx, Kappel xx (Bamba dk. 83 ?), Poko xx, Pinares xx (Kazımcan Karataş dk. 46 x), Martin Rodriguez xx (Zeki Yıldırım dk. 90 ?), Deniz Kadah xx (Tolga Ünlü dk. 66 xx)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Paixao, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kırmızı kart: Naderi (dk. 42) (Altay)

Sarı kart: Ahmed Musa, Yannis Salibur, Emre Mor (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500
İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk Altay kurtuluş yolunda Karagümrük'e konuk

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Olimpiyat, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


Son Dakika
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:12 Şamil Tayyar, hem fahiş fiyatları hem de partisini eleştirdi: Çözüm üretemiyorsak siyasi faturası ağır olur
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
18:04 Abdullah Avcı, 24 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşamak istiyor
17:59 Dev derbiye dakikalar kaldı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:54 Hasan Koni'den canlı yayında tepki çeken sözler: Bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor, ama Avrupa'ya gidiyorlar
17:40 Mariupol'de geçici ateşkes başladı! Sivillerin tahliyeleri durduruldu
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 18:36:48. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement