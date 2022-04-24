Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

24.04.2022 00:57
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda GZT Giresunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

13. dakikada Serginho'nun pasıyla topla buluşan Traore, önünü boşaltarak ceza sahası dışından yerden vurdu ancak bu pozisyonda kaleci Viviano yatarak topa sahip oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Hakan Karabalcık xx

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano xx, Davide Biraschi xx, Burak Bekaroğlu xx, Derrick Luckassen xx, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Emre Mor xx, Kristijan Bistrovic x, Levent Mercan x, Yann Karamoh x, Aleksandar Pesic x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Fabio Borini, Samed Onur, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Giresunspor: Okan Kocuk xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Alexis Perez xx, Aziz Behich xx, Hamidou Traore xx, Flavio x, Suleymanov x, Chiquinho x, Serginho x, Umut Nayir x

Yedekler: Onurcan Piri, Göktan Cörüt, Zeki Yavru, Ibrahima Balde, Anıl Çınar, Diabate, Muhammed Gümüşkaya, Emre Taşdemir, Furkan Kütük, Fatih Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

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Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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