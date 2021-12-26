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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

26.12.2021 19:51
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Semih Kaya'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük'ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

29. dakikada Miguel Crespo'nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Bright Osayi-Samuel xx, Kim Min-jae xx, Attila Szalai xx, Filip Novak xx, Jose Sosa xx, Miguel Crespo xx, İrfan Can Kahveci xx, Mert Hakan Yandaş xx, Mesut Özil xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Semih Kaya xx, Sadık Çiftpınar xx, Wallace xx, Oussama Haddadi xx, Ndong xx, Rayane Aabid xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mounir Chouiar xx, Adem Büyük xx, Benjamin Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Jospin Nshimirimana, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya, Karim Hafez

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Filip Novak (dk. 10) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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