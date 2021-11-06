Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)

06.11.2021 16:58
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza alanına giren Mukairu, rakiplerini eksilttikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

55. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından vuruşu üstten auta gitti.

57. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza alanına giren Amilton'un vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu önünde bulan Bünyamin Balcı'ın plase vuruşunu kaleci kornere çeldi.

65. dakikada Cesar Pinares'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı.

87. dakikada Gökdeniz'in kafasında defansın kontrol etmek istediği topu önünde bulan Ghacha, driplingle girdiği ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın vuruşunu kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge xx, Serkan Ok xx, Samet Çavuş xx

FT Antalyaspor: Boffin x, Güray Vural xx (Milosevic dk. 90+2 ?), Kudriashov x, Veysel Sarı x, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx (Ersin Zehir dk. 90+2 ?), Ufuk Akyol xx, Fredy x, Amilton xx (Ghacha dk. 69 x), Doğukan Sinik xx (Eren Albayrak dk. 77 x), Mukairu xxx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 70 x)

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Nuri Şahin, Erkan Eyibil, Hakan Özmert

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendijk

Altay: Mateusz Lis x, Cebrail x, Thiam x, İbrahim Öztürk x, Özgür Özkaya x (Kazımcan Karataş dk. 61 x), Poko x, Serge Aka x (D Silva dk. 61), Leandro Kappel x (Björkander dk. 75 x), Cesar Pinares x (Rayan dk. 86 ?), Erhan x (Paixao dk. 61), Daoudo Bamba x

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Cem Özgener, Deniz Kadah

Teknik sorumlu: Mustafa Denizli

Gol: Mukairu (dk. 49) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Thiam, da Silva (Altay), Fredy (FT Antalyaspor) - ANTALYA

Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Doğukan, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum 17:55 Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi 17:41 Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi 17:19 "İstanbul seçimlerinde ağladım" diyen Soylu'ya Kaftancıoğlu'ndan manidar yanıt
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak 17:06 Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti 16:38 Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı         
18:06
Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu Zirvede dev kapışma! Beşiktaş-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:51
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Sevgilisini öldüren 68'lik cani Sevgilisini öldüren 68'lik cani "Polisi arayın" dedi, beklemeden bir daha tetiğe bastı         
17:18
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi         
15:33
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 18:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Altay: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement