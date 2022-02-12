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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

12.02.2022 19:53
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanatta topu alan Babel'in ceza sahası içi arka direğe ortasında topla buluşan Gomis'in direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Bilal oyun alanı içine çeldi.

37. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Stat: Nef

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İbrahim Bozbey xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: İnaki Pena xx, Boey xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Feghouli xx, Babel xx, Kerem xx, Gomis xx

Yedekler: İsmail, Omar Elabdellaoui, Semih Kaya, Pulgar, Ömer, Morutan, Cicaldau, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Mert xx, Hosseini xx, Carole xx, Attamah xx, İbrahim xx, Cardoso xx, Ramazan Civelek xx, Bertolacci xx, Mustafa xx

Yedekler: Cenk, Yasir, Olivier Kemen, Gökhan Sazdağı, Hayrullah, Talha, Gavranovic, İlhan, Thiam

Teknik Direktör: Hikmet Karaman - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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