Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

20.03.2022 18:11
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan savunma arkasına koşan Maxim'in yerden kale önüne gönderdiği pasa dokunan Figueiredo'nun şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Emre Kılınç'ın şutu bir kez daha savunmaya çarparak dışarı çıktı.

59. dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Sagal'ın sıfırdan kale önüne yerden gönderdiği tehlikeli top Muslera'da kaldı.

65. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gomis'in pasında Morutan'ın kaleye düzgün vuruşunu Günay güçlükle kornere çeldi.

70. dakikada topa dokunmak isteyen Figueiredo, Berkan'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

74. dakikada Kerem'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Gomis'in yerden çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

82. dakikada Maxim'in ceza sahası sol kanadında rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada topla buluşan Figueiredo'nun meşin yuvarlağı yumuşatıp yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-1

90. dakikada Kerem'in yerden pasında kale önünde topa gelişine vuran Gomis'in şutu direğin yanından dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Ögel xx, Yusuf Bozdağan xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Kitsiou xxx, Djilobodji xxx, Caulker xxx, Tosca xxx, Sagal xxx, Doğan Erdoğan xxx, Recep Niyaz xxx (Ahmed El Messauidi dk. 87 ?), Maxim xxx, Figueiredo xxx (Mirza Cihan dk. 90 ?), Muhammet Demir xxx (Furkan Soyalp dk. 82 x)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Burak, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Olkowski, Oğuz Ceylan, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera xx, Semih Kaya xx, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx, Berkan Kutlu xx, Morutan xx (Ryan Babel dk. 68 x), Emre Kılınç xx (Barış Alper Yılmaz dk. 77 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Pena, Alpaslan Öztürk, Pulgar, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Feghouli

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Djilobodji (dk. 45+3), Maxim (dk. 71 pen.) Figueiredo (dk. 81) (Gaziantep FK), Gomis (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Morutan, Gomis, Emre Kılınç (Galatasaray) - GAZİANTEP

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 Galatasaray: 1 (Maç Sonucu) - Son Dakika
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