Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

05.03.2022 16:52
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ara pasıyla defans arkasında topa buluşan Muleka, top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle yerden şutunu atan Muleka, topu sağ direk dibine çarptırarak topu filelere gönderdi. 0-1

7. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Moubandje'nin derin pasını ceza sahası içi sol çaprazından kontrol eden Tannane, müsait durumdaki Di Santo'ya pas verdi. Arjantinli oyuncu şutunu attı ancak top savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul'da kaldı.

30. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de, Nidaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı içerisinde bekleyen Tannane'yi gördü. Tannane, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Serkan Olguncan xx, Bilal Gölen xx

Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic xx, Atınç xx, Wilker xx, Obinna xx, Aytaç xx, Kerim xx, Moubandje xx, Nidaye xx, Tannane xx, Di Santo xxx

Yedekler: Piric, Halil, Soner, Lourency, Jahovic, Atakan, Yalçın, Berkan, Tijanic, Murat

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx, Eysseric xx, Fall xx, Ouannes xx, Muleka xxx

Yedekler: Erdem, Harun, Travnik, Aabid, Ahmet, Umut, Brecka, Feyzi, Tunay, Spajic

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 6) (Kasımpaşa), Di Santo (dk. 7) (Göztepe)

Sarı Kart: Aytaç (Göztepe) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kasımpaşa: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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