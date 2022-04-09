Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

09.04.2022 16:57
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Kayserispor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Emrah Başsan'ın orta açmak istediği top Göztepe defansından sekerek yine kendi önüne düştü. Topla birlikte çizgiye doğru ilerleyen Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada Göztepe atağında orta sahadan sağ kanada doğru attığı deparla ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına ortasında Di Santo topa yükseldi. Di Santo'nun kafa vuruşunu Kayserispor file bekçisi Lung kornere çeldi.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın arka direğe açtığı ortada Di Santo topu kafayla uzak direkteki Kerim Avcı'ya doldurdu. Kerim Avcı'nın müsait pozisyondaki şutu üstten az fakla auta çıktı.

26. dakikada Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunmadan seken topla buluşan Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2

45. dakikada Kayserispor orta sahasının kaybettiği topta Halil Akbunar sağ kanattan ceza alanına girdi. Halil'in yerden açtığı ortaya kaleci Lung uzandı ancak yakalayamadı. Di Santo, önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Kenan Piric xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Jacques Moubandje xx, Obinna xx, Yalçın Kayan xx, David Tijanic xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Di Santo xx

Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Silviu Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Attamah xx, Campanharo xx, Kemen xx, Emrah Başsan xx, Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Cardoso, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, Abdulkadir Parmak, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk.45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen (Kayserispor) - İZMİR

Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı)

YORUMLAR
500
Göztepe, Kayserispor maçına hazır Göztepe, Kayserispor maçına hazır Kayserispor'a PFDK'dan ceza Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Spor Toto Süper Lig, Emrah Başsan, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


Son Dakika
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement