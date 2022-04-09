Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 Kayserispor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Emrah Başsan'ın orta açmak istediği top Göztepe defansından sekerek yine kendi önüne düştü. Topla birlikte çizgiye doğru ilerleyen Emrah Başsan'ın ceza sahası sağ çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
14. dakikada Göztepe atağında orta sahadan sağ kanada doğru attığı deparla ilerleyen Halil Akbunar'ın ceza sahasına ortasında Di Santo topa yükseldi. Di Santo'nun kafa vuruşunu Kayserispor file bekçisi Lung kornere çeldi.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yalçın Kayan'ın arka direğe açtığı ortada Di Santo topu kafayla uzak direkteki Kerim Avcı'ya doldurdu. Kerim Avcı'nın müsait pozisyondaki şutu üstten az fakla auta çıktı.
26. dakikada Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruşta Göztepe savunması topu uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunmadan seken topla buluşan Kemen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 0-2
45. dakikada Kayserispor orta sahasının kaybettiği topta Halil Akbunar sağ kanattan ceza alanına girdi. Halil'in yerden açtığı ortaya kaleci Lung uzandı ancak yakalayamadı. Di Santo, önüne düşen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx
Göztepe: Kenan Piric xx, Kerim Alıcı xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Jacques Moubandje xx, Obinna xx, Yalçın Kayan xx, David Tijanic xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Di Santo xx
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Soner Aydoğdu, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Adis Jahovic, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Silviu Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Attamah xx, Campanharo xx, Kemen xx, Emrah Başsan xx, Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Cardoso, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, Abdulkadir Parmak, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk.45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen (Kayserispor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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