Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

23.01.2022 18:12
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

53. dakikada gelişen Giresunspor atağında Shapi sağ kanattan ters kanattaki Aziz Behich'in önüne şık bir pas attı, Aziz'in şutunda defans son anda araya girdi ve topu kornere çeldi.

64. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe atışında Perez'in kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.

80. dakikada Shapi Suleymanov'un yaklaşık 25 metreden çektiği şut direğin dibinden auta gitti.

83. dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan topta Efecan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

84. dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında Efecan'ın pasında Emre Akbaba'nın şutu Diarra'ya çarpıp kornere gitti.

90. dakikada Alanyaspor kontratağında Emre Akbaba durumu 3-1 yaptı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Karabıçak xx, Davut Dakul Çelik

Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Balde xx (Doukara xx dk. 59), Aziz Behich xx, Umut xxx, Diabate xx, Flavio xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx (Sergen xx dk. 24), Shapi xx

Yedekler: Onurcan, Göktan, Arda, Douglas, Furkan, Emre, Fatih, Metin Caner

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Alanyaspor: Marafona xx, Efecan xx, Efkan xx (Leroy xx dk. 79), Eduardo xx (Umut xx dk. 63), Novais xx (Milonovic xx dk. 63), Fatih xx (Mevlja xx dk. 63), Emre xxx, Fuertes xx, Gonzalez xx, Furkan xx (Tayfur xx dk. 73), Pereira xxx

Yedekler: Serkan, Yusuf, Ahmet, Candeias, Oğuz

Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos

Sarı Kart: Pedro Novais, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Zeki Yavru (Giresunspor)

Goller: Davidson Pereira (dk. 5), Emre Akbaba (dk. 6 ve 90+7) (Alanyaspor), Umut Nayir (dk. 41) (Giresunspor) - GİRESUN

Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor Ahmet Çalık'ı unutturmuyorlar! Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor         
18:17
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere         
15:21
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
18:13 Golü yiyen kaleci uzun süre kendisine gelemedi
18:00 Bolu Dağı geçişi tüm araçlar için trafiğe kapatıldı
17:53 Son Dakika: Süper Lig'de yılın ilk derbisi: Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
17:41 Alex de Souza'nın maçına bıçaklı saldırı
17:34 Markette gördüğü bebeği satın almaya çalışan kadın kefaletle serbest kaldı
17:33 3 kişinin can verdiği otobüs kazasından ilk görüntüler geldi!
17:28 Cinsel organındaki şişlikten şikayetçi olan adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi
17:18 Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'yı karıştırdı
17:09 Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü
16:43 Sivas'ta seferler iptal oldu, terminal dolup taştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 18:22:46. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement