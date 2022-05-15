Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

15.05.2022 19:54
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Eysseric'in şutunda top kaleci Boffin'in solundan yakın mesafeden dışarı çıktı.

19. dakikada Naldo'nun kendi yarı sahasından verdiği pası kontrol eden Haji Wright, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun son çizgiye inerek verdiği pasta Fredy yakın mesafeden boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-1

29. dakikada Luiz Adriano'nun ceza sahası dışı sağından ceza sahasına yerden yaptığı orta Brecka'dan sekti. Penaltı noktası üzerinde Bünyamin Balcı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'in kurtarışıyla oyun alanına döndü.

36. dakikada Muleka kazandığı topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Muleka'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın şutunda Naldo yatarak gole izin vermezken, seken top kornere çıktı.

37. dakikada Eysseric'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muleka ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak arka direğe açılırken, Umut Bozok'un yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge xx, Hakan Yemişken xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Feyzi Yıldırım xx, Jeffrey Bruma xx, Tomas Brecka xx, Florent Hadergjonaj xx, Rayen Aabid xx, Valentin Eysseric xx, Haris Hajradinovic xx, Mamadou Fall x, Umut Bozok xxx, Jackson Muleka xx

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Şentürk, Michal Travnik, Ahmet Engin, Tunay Torun, Berat Kalkan, Awer Mabil, Harun Akaydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Bahadır Öztürk xx, Naldo xx, Güray Vural xx, Fredy xxx, Fernando xx, Alassane Ndao xx, Luiz Adriano xx, Doğukan Sinik xx, Haji Wright xxx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Kudryashov, Ufuk Akyol, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Fredy (dk. 19) (Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 37) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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