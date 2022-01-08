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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

08.01.2022 16:53
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ taraftan Ben Ouannes'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Eysseric'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

6. dakikada Ahmet Engin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bozok'un plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

19. dakikada Diouf'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ata Yıldırım xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Eren Elmalı xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx, Ahmet Engin xx, Eysseric xxx (Travnik dk. 35 x), Ouannes xxx, Umut Bozok xxx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Sakıb Aytaç, Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt, Anıl Özçelik

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Sadık Baş xx, Fatih Kuruçuk xx, Falette xx, Bülent Cevahir xx, Kamara xx, Sackey xx, Saint- Louis xx, Lobzhanidze xx, Muhammed Mert xx, Diouf xx

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Gökdeniz Kurşunoğlu, Onur Ergün, Boudjemaa, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz, Eray Akar, Osman Can Güleryüz, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Eysseric (dk. 2), Umut Bozok (dk. 6) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig, Umut Bozok, Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Hatayspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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