Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

30.04.2022 18:01
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Trezeguet, kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak, Ertuğrul'un parmaklarının ucuyla dokunuşuna rağmen sol köşeden ağlarla buluştu. 1-3

61. dakikada Caiçara'nın kendi yarı sahasından gönderdiği pasta savunma arkasına sarkan Gulbrandsen'in, Doğucan'dan topu kurtarıp ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hafif sağ çaprazdan yerden vuruşu yandan auta çıktı.

78. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Travnik'in yerden sert vuruşunu kaleci Volkan sağ köşeye uzanarak kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Travnik'in ceza sahası dışından gelişine çektiği şuta kale önündeki Muleka'nın, kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

79. dakikada savunma arkasına atılan topta ceza alanında Doğucan ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Gulbrandsen kaleci Ertuğrul'u çalımlayıp topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Alper Ulusoy, VAR'da pozisyonu izledikten sonra faul nedeniyle golü iptal etmedi.

83. dakikada Fall'ın sağ kanatta ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Umut Bozok'un vuruşu az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasına gelen ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşu kalenin sağından auta gitti.

90+4. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruş direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İbrahim Bozbey xx, Cemil Tunç xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Brecka xx (Umut dk. 46 xx), Eren xx, Eysseric xx, Doğucan xx, Hajradinovic xx, Mabil xx (Travnik dk. 46 xx), Fall xx (Ahmet dk. 90 ?), Muleka xx

Yedekler: Erdem, Harun, Mehmet Feyzi, Tunay

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Duarte xx (Salih dk. 76 x), Epureanu xx, Lima xx, Mahmut xx, Tolga xx, Deniz xx, Berkay xx (Chadli dk. 90 ?), Trezeguet xxx (Serdar dk. 71 x), Gulbrandsen xxx (Atabey dk. 90 ?)

Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Şener, Ömer Ali, Pizzi

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Gulbrandsen (dk. 28), Trezeguet (dk. 45), Deniz (dk. 52 pen.) (Medipol Başakşehir), Fall (dk. 43), Muleka (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Tolga, Deniz (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı Medipol Başakşehir: 3 Medipol Başakşehir: 3

Spor Toto Süper Lig, Alper Ulusoy, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
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