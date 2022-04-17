Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

17.04.2022 18:08
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Fall, Belhanda'nın müdahalesiyle ceza sahası içi sağ çaprazında yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Hadergjonaj'ın vuruşunu kaleci Muric sağına uzanarak iki hamlede kontrol etti.

63. dakikada rakip yarı sahada meşin yuvarlakla bulaşan Fall, sağ kanatta bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden ara pasını Muleka'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza alanı sağ çaprazından vuruşu ağlarla buluştu. 3-0

72. dakikada Eysseric, Mustafa Kapı'nın müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Kadir Sağlam bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

73. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Umut Bozok, kaleci Muric'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx (Spajic dk. 18 x), Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx (Umut Bozok dk. 67 xx), Fall xxx, Tunay Torun xx (Aabid dk. 57 x), Hajradinovic xx, Mortadha xx (Eysseric dk. 67 x), Muleka xxx

Yedekler: Harun Tekin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Travnik, Mabil, Ahmet Engin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet Akaydın xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Rassoul xx (Assombalonga dk. 46 xx), Stambouli xx (Djokovic dk. 72 x), Gökhan İnler xx (Alper Uludağ dk. 46 xx), Yunus Akgün xx, Belhanda xx (Mustafa Kapı dk. 72 ?), Vargas xx (Akintola dk. 60 x), Balotelli xx

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Simon Deli, Sinan Kurt, Erhun Öztümer

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Doğucan Haspolat (dk. 11), Muleka (dk. 45+1 ve 63), Umut Bozok (dk. 73 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Balotelli (dk. 45+3) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Hadergjonaj (Kasımpaşa), Rassoul (Adana Demirspor) - İSTANBUL

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Adana Demirspor: 4-0 Adana Demirspor: 4-0 Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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