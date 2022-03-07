Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada topla buluşan Efecan'ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı auta gönderdi.
23. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.
34. dakikada Carole'ün ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bertolacci, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0
40. dakikada Efkan'ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, Ata Yıldırım xxx, Selahattin Altay xxx
Kayserispor: Cenk xxx, Cardoso xx, Uğur xxx, Gavranovic xxx, Mane xxx, Carole xx, İbrahim xx, Onur xx, Yıldırım xx, Abdulkadir xxx, Bertolacci xxx
Yedekler: Lung, Attamah, Kolovetsios, Mustafa, Gökhan, Emre, Hayrullah, İlhan, Ramazan, Gustavo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Serkan xxx, Leroy xx, Umut xxx, Efecan xxx, Efkan xx, Awaziem xx, Milunovic xx, Mevlja xxx, Gonzales xx, Oğuz xxx, Tayfur xx
Yedekler: Marafona, Yusuf, Ahmet, Erencan, Emirhan, Emre, Fuertes, İsmail, Furkan, Çağan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Bertolacci (dk. 34) (Kayserispor), Oğuz (dk. 40) (Alanyaspor)
Sarı kart: Mert, İbrahim (Kayserispor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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