Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada topla buluşan Mane, topu müsait durumdaki Gökhan'a çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökhan'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
58. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
72. dakikada Yasir'in sol kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Hayrullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. (3-0)
78. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından topla buluşan Burak, ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
88. dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Campanharo'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Furkan Ürün xx
Yukatel Kayserispor: Cenk xx, Ramazan xx (Arif dk. 61 x), Kolovetsios xx, Uğur xx, Yasir x (Kemen dk. 76 x), İbrahim xx (Abdulkadir dk. 46 x), Campanharo x, Emrah xxx (Hayrullah dk. 46 x), Gökhan xxx, Mustafa x (Mane dk. 46 x), İlhan x
Yedekler: Lung, Bilal, Emre Demir, Carole, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Yeni Malatyaspor: Ahmet x, Barış x, Awuku xx, Campi x, Hafez x, Rahman x (Berat Mert dk. 84 ?), Atakan x (Erşan dk. 84 ?), Mert xx (Emircan dk. 84 ?), Umut x (Haqi dk. 74 x), Kerem xx (Burak dk. 57 x), Tetteh x
Yedekler: Murat, Abdulsamed, Yiğit, Berat Yaman, Muhammed,
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Gökhan (dk. 11 ve 45), Hayrullah (dk. 72) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Campanharo (Kayserispor), Atakan, Tetteh, Rahman (Yeni Malatyaspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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